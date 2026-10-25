Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW) объявил предупреждение второго уровня из-за сильного ветра в предгорьях Судет. В районах вблизи Еленя-Гуры и Валбжиха порывы могут достигать 90 км/ч, сообщает Interia.

Где ожидаются самые сильные порывы

В воскресенье ветер в Польше будет умеренным, местами сильным и порывистым. На западе страны порывы могут достигать 65 км/ч, в предгорных районах — до 85 км/ч. Самый сильный ветер прогнозируют в предгорьях Судет.

В высокогорье Карпат порывы могут достигать 100 км/ч, а на вершинах Судет — до 120 км/ч. Ожидается, что вечером ветер начнет ослабевать. Предупреждения первого уровня объявлены для побережья, юга Польши, Подгалья и Бещад.

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Дожди, снег и туманы

В регионах с предупреждением первого уровня средняя скорость ветра может составлять до 35 км/ч, а порывы — до 75 км/ч. Эти предупреждения действуют в воскресенье с 08:00 до 18:00.

С запада в направлении центра Польши будет перемещаться зона дождей, местами умеренных. На западе и северо-западе сумма осадков может составить до 15 мм. В Татрах прогнозируют дождь с мокрым снегом и снег, а в ночь на понедельник снежный покров там может увеличиться примерно на 12 см. В Живецких Бескидах ожидают до 6 см снега.

Ночью в Татрах сильный ветер может вызвать метели и снежные заносы. На побережье во второй половине ночи возможны грозы, а в начале дня на востоке Польши местами прогнозировали туманы с видимостью до 300 метров.

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