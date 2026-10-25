25 października w Serbii odbywają się przedterminowe wybory parlamentarne, w których Serbska Partia Postępowa byłego prezydenta Aleksandara Vučicia rywalizuje ze studenckim ruchem Student List. Wybory ogłoszono we wrześniu, na tle trwających niemal dwa lata studenckich protestów przeciwko domniemanej korupcji i nasilaniu się tendencji autorytarnych.

Jak informuje Al Jazeera, protesty rozpoczęły się po zawaleniu się zadaszenia na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie w 2024 roku. Zginęło wówczas 16 osób. Aktywiści i organizacje praw człowieka wiążą tragedię z korupcją we władzach, a także mówią o nasileniu represji po rozpoczęciu ruchu protestacyjnego.

Zacięta walka o głosy

Sondaże przewidują wyrównaną rywalizację. Według danych Ipsos opublikowanych w czwartek Serbska Partia Postępowa miała poparcie 47% respondentów, podczas gdy Student List — 40%. Jednocześnie inne sondaże dawały przewagę ruchowi studenckiemu.

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W czwartek około 150 tysięcy zwolenników ruchu studenckiego zgromadziło się na wiecu w centrum Belgradu. Na liście Student List znalazło się 250 w większości mało znanych kandydatów, w tym wykładowcy uniwersyteccy, aktorzy i rolnicy. Listę prowadzi kardiolog Ilija Srdanović.

Programy kandydatów

Podczas kampanii Vučić obiecał podnieść emerytury i pensje pracowników sektora publicznego, inwestować w publiczną służbę zdrowia oraz zapewnić dopłaty młodym parom. Pozostawił także otwartą możliwość przystąpienia Serbii do Unii Europejskiej.

Student List koncentruje się na walce z korupcją i poprawie edukacji, przy czym ruch niemal nie precyzuje swoich priorytetów międzynarodowych. Vučić i jego partia zaprzeczają oskarżeniom o represje, korupcję i inwigilację przeciwników. Były prezydent twierdził również, że studenci są finansowani przez zagranicznych agentów z Chorwacji i Czarnogóry, czemu uczestnicy ruchu zaprzeczają.

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