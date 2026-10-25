25 октября в Сербии проходят досрочные парламентские выборы, на которых Сербская прогрессивная партия бывшего президента Александра Вучича соперничает со студенческим движением Student List. Выборы были объявлены в сентябре на фоне почти двухлетних студенческих протестов против предполагаемой коррупции и усиления авторитарных тенденций.

Как сообщает Al Jazeera, протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году. Тогда погибли 16 человек. Активисты и правозащитные организации связывают трагедию с коррупцией во власти, а также заявляют об усилении репрессий после начала протестного движения.

Тесная борьба за голоса

Опросы прогнозируют конкурентную борьбу. Согласно данным Ipsos, опубликованным в четверг, Сербская прогрессивная партия имела поддержку 47% респондентов, тогда как Student List — 40%. В то же время другие опросы отдавали преимущество студенческому движению.

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В четверг около 150 тысяч сторонников студенческого движения собрались на митинг в центре Белграда. В список Student List вошли 250 преимущественно малоизвестных кандидатов, среди которых университетские преподаватели, актеры и фермеры. Список возглавляет кардиолог Илия Срданович.

Программы кандидатов

Во время кампании Вучич обещал повысить пенсии и зарплаты работникам государственного сектора, инвестировать в государственную медицину и предоставить субсидии молодым парам. Он также оставил открытой возможность вступления Сербии в Европейский союз.

Student List сосредотачивается на борьбе с коррупцией и улучшении образования, при этом движение почти не конкретизирует свои международные приоритеты. Вучич и его партия отвергают обвинения в репрессиях, коррупции и слежке за оппонентами. Бывший президент также заявлял, что студентов финансируют иностранные агенты из Хорватии и Черногории, однако участники движения это отрицают.

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