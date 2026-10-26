Кипр подтвердил готовность и далее поддерживать европейскую интеграцию Молдовы. Об этом министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил после переговоров в Никосии с вице-премьером и главой МИД Молдовы Михаем Попшоем, сообщает Cyprus Mail.

Комбос отметил прогресс Молдовы во внедрении реформ и заявил о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, в частности усилий по урегулированию приднестровского вопроса. По его словам, Кипр останется на стороне Молдовы на ее европейском пути и готов помогать ей всеми возможными способами.

Поддержка переговоров о вступлении

Михай Попшой поблагодарил Никосию за поддержку во время председательства Кипра в Совете ЕС. Он заявил, что Кипр сыграл важную роль в продвижении переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз, в частности в открытии первых переговорных глав и кластеров.

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Молдавский министр также сказал, что две страны демонстрируют солидарность ввиду общих вызовов, связанных с территориальной целостностью. Он добавил, что Молдова продолжит поддерживать Кипр в вопросах суверенитета, международного права и соответствующих резолюций ООН.

Ориентиры Молдовы до 2030 года

По словам Попшоя, правительство Молдовы стремится завершить большую часть необходимой работы до конца 2027 года, приблизиться к завершению процесса вступления в начале 2028 года, а к 2030 году существенно продвинуться в ратификации. В то же время он признал, что окончательное решение будет зависеть от государств-членов ЕС и прогресса Молдовы в проведении реформ.

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