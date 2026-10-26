Cypr potwierdził gotowość do dalszego wspierania europejskiej integracji Mołdawii. Cypryjski minister spraw zagranicznych Konstantinos Kombos oświadczył to po rozmowach w Nikozji z wicepremierem i szefem MSZ Mołdawii Mihaiem Popșoiem, poinformował Cyprus Mail.

Kombos odnotował postępy Mołdawii we wdrażaniu reform i zadeklarował poparcie dla jej suwerenności oraz integralności terytorialnej, w tym dla wysiłków na rzecz uregulowania kwestii naddniestrzańskiej. Jak powiedział, Cypr pozostanie po stronie Mołdawii na jej europejskiej drodze i jest gotowy pomagać jej na wszelkie możliwe sposoby.

Wsparcie dla negocjacji akcesyjnych

Mihai Popșoi podziękował Nikozji za wsparcie podczas prezydencji Cypru w Radzie UE. Oświadczył, że Cypr odegrał ważną rolę w posuwaniu naprzód negocjacji dotyczących przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej, w tym w otwarciu pierwszych rozdziałów i klastrów negocjacyjnych.

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Mołdawski minister powiedział również, że oba kraje okazują solidarność w obliczu wspólnych wyzwań związanych z integralnością terytorialną. Dodał, że Mołdawia będzie nadal wspierać Cypr w kwestiach suwerenności, prawa międzynarodowego i odpowiednich rezolucji ONZ.

Cele Mołdawii do 2030 roku

Według Popșoia rząd Mołdawii dąży do zakończenia większości niezbędnych prac do końca 2027 roku, zbliżenia się do zakończenia procesu akcesyjnego na początku 2028 roku oraz osiągnięcia znaczących postępów w ratyfikacji do 2030 roku. Jednocześnie przyznał, że ostateczna decyzja będzie zależeć od państw członkowskich UE i postępów Mołdawii we wdrażaniu reform.

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