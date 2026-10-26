Na konferencji ONZ poświęconej bioróżnorodności COP17 w Erywaniu w Armenii 21 października zaprezentowano pierwszą globalną strategię ochrony grzybów. O jej uruchomieniu informuje Mongabay. Zespół specjalistów pracujących nad dokumentem dąży do włączenia ochrony grzybów do Globalnych ram różnorodności biologicznej z Kunmingu-Montrealu, jednego z centralnych tematów negocjacji COP17.

Grzyby w ochronie przyrody

Około 160 tysięcy znanych gatunków grzybów, w tym grzyby kapeluszowe i drożdże, często pozostawało dotąd poza głównym obszarem zainteresowania działań ochronnych. Główny naukowiec emerytowany Chicagowskiego Ogrodu Botanicznego Greg Mueller nazwał grzyby „naturalnymi recyklerami”.

Wiele grzybów tworzy symbiotyczne związki z roślinami, pomagając w przemieszczaniu między nimi składników odżywczych i wody. Mogą też gromadzić węgiel w glebie oraz stanowić pożywienie dla zwierząt i ludzi. Jednocześnie mikolodzy mają niewiele danych na temat statusu ochrony większości znanych nauce gatunków grzybów.

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Badania i zrównoważone wykorzystanie

Strategię przygotowała grupa specjalistów ds. ochrony grzybów z 30 krajów pod kierownictwem Muellera. Jej zalecenia przewidują wsparcie nowych badań, ochronę rzadkich gatunków, włączenie grzybów do programów odtwarzania ekosystemów i rewildingu, a także równowagę między ochroną a zrównoważonym wykorzystaniem gatunków mających znaczenie żywnościowe i medyczne.

Autorzy dokumentu zebrali przykłady praktycznego znaczenia grzybów dla ekosystemów i społeczności. W Ugandzie i Rwandzie uprawa grzybów zapewnia gospodarstwom domowym dochód, a jednocześnie zmniejsza presję na tereny podmokłe, gdzie żyją żurawie zagrożone wyginięciem. W Beninie, gdzie naliczono 70 gatunków jadalnych grzybów, kobiety skorzystały ze szkoleń w zakresie ich uprawy i sprzedaży.

Fitopatolożka Bernice Benkole, która uczestniczyła w przygotowaniu strategii, podkreśliła znaczenie grzybów dla leśnictwa i produkcji żywności. Jej badania dotyczą wykorzystania grzybów jako biologicznego środka zwalczania szkodników zbóż, które mogą uszkadzać uprawy sorgo, ryżu i kukurydzy.

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