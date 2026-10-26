На конференции ООН по биоразнообразию COP17 в Ереване, Армения, 21 октября представили первую глобальную стратегию сохранения грибов. О ее запуске сообщает Mongabay. Команда специалистов, работавшая над документом, стремится интегрировать охрану грибов в Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу в области биоразнообразия — одну из центральных тем переговоров COP17.

Грибы в охране природы

Около 160 тысяч известных видов грибов, включая шляпочные грибы и дрожжи, до сих пор часто оставались вне основного внимания природоохранных усилий. Главный ученый-эмерит Чикагского ботанического сада Грег Мюллер назвал грибы «природными переработчиками».

Многие грибы образуют симбиотические связи с растениями, помогая перемещать между ними питательные вещества и воду. Они также могут накапливать углерод в почве и быть пищей для животных и людей. В то же время у микологов мало данных о природоохранном статусе большинства известных науке видов грибов.

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Исследования и устойчивое использование

Стратегию готовила группа специалистов по сохранению грибов из 30 стран под руководством Мюллера. Ее рекомендации предусматривают поддержку новых исследований, охрану редких видов, включение грибов в программы восстановления экосистем и ревайлдинга, а также баланс между сохранением и устойчивым использованием видов, имеющих пищевое и медицинское значение.

Авторы документа собрали примеры практического значения грибов для экосистем и сообществ. В Уганде и Руанде выращивание грибов обеспечивает домохозяйствам доход и одновременно уменьшает нагрузку на водно-болотные угодья, где обитают журавли, находящиеся под угрозой исчезновения. В Бенине, где насчитывают 70 видов съедобных грибов, женщины получили пользу от обучения их выращиванию и продаже.

Фитопатолог Бернис Бенколе, участвовавшая в подготовке стратегии, подчеркнула значение грибов для лесного хозяйства и производства продовольствия. Ее исследования касаются использования грибов как биологического средства борьбы с вредителями зерновых культур, которые могут наносить ущерб посевам сорго, риса и кукурузы.

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