Председатель Европейского совета Антониу Кошта позвонил лидеру сербской Student List Илии Срдановичу и поздравил его с победой, о которой сообщают предварительные прогнозы. Кошта заявил, что парламент Сербии следует как можно скорее созвать, сформировать правительство и обеспечить мирную передачу власти с уважением к итогам голосования, сообщает The Rio Times.

Призыв к реформам

В публикации в социальной сети X Кошта отметил, что Сербии есть место в Европейском союзе, а Брюссель готов поддержать её европейский путь. Он назвал верховенство права, борьбу с коррупцией и свободу СМИ среди реформ, которых, по его словам, требуют сербские избиратели.

Student List возникла на фоне уличных протестов, а Срданович по профессии является кардиологом. Разговор с Коштой состоялся до объявления окончательного распределения мандатов Республиканской избирательной комиссией Сербии.

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Предварительные результаты

Согласно прогнозам Ipsos и сербской организации по наблюдению за выборами CeSID, Student List может получить 141 из 250 мест в парламенте и около 53% голосов. Для большинства необходимы 126 мандатов, поэтому при таких показателях список мог бы самостоятельно сформировать правительство.

Список Александра Вучича «Объединённая Сербия», по этим оценкам, получает 103 места и приблизительно 38,8% голосов. Окончательные результаты должна установить Республиканская избирательная комиссия. CeSID отмечает, что её выборка не охватывает избирательные участки за рубежом, поэтому окончательное распределение мандатов может измениться. После созыва парламента депутаты должны избрать правительство, а кандидатура будущего премьер-министра пока не определена.

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