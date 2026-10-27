Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zadzwonił do lidera serbskiej Student List, Iliji Srdanovicia, i pogratulował mu zwycięstwa, o którym mówią wstępne prognozy. Costa oświadczył, że parlament Serbii powinien zostać jak najszybciej zwołany, należy utworzyć rząd i zapewnić pokojowe przekazanie władzy z poszanowaniem wyników głosowania, informuje The Rio Times.

Apel o reformy

We wpisie w serwisie społecznościowym X Costa zaznaczył, że Serbia ma miejsce w Unii Europejskiej, a Bruksela jest gotowa wspierać jej europejską drogę. Wymienił rządy prawa, walkę z korupcją i wolność mediów wśród reform, których, jak stwierdził, domagają się serbscy wyborcy.

Student List powstała na tle ulicznych protestów, a Srdanović z zawodu jest kardiologiem. Rozmowa z Costą odbyła się przed ogłoszeniem przez Republikańską Komisję Wyborczą Serbii ostatecznego podziału mandatów.

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Wstępne wyniki

Według prognoz Ipsos i serbskiej organizacji monitorującej wybory CeSID Student List może zdobyć 141 z 250 miejsc w parlamencie oraz około 53% głosów. Do większości potrzeba 126 mandatów, więc przy takich wynikach lista mogłaby samodzielnie utworzyć rząd.

Lista Aleksandra Vučicia „Zjednoczona Serbia” według tych szacunków uzyskuje 103 miejsca i około 38,8% głosów. Ostateczne wyniki ma ustalić Republikańska Komisja Wyborcza. CeSID zaznacza, że jej próba nie obejmuje lokali wyborczych za granicą, dlatego ostateczny podział mandatów może się zmienić. Po zwołaniu parlamentu deputowani mają wybrać rząd, a kandydatura przyszłego premiera nie została jeszcze określona.

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