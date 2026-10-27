欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔致电塞尔维亚学生名单（Student List）领导人伊利亚·斯尔达诺维奇，并祝贺其取得初步预测所显示的胜利。科斯塔表示，塞尔维亚议会应尽快召开、组建政府，并在尊重投票结果的基础上确保和平移交权力，《里约时报》报道。

呼吁改革

科斯塔在社交平台X发文表示，塞尔维亚在欧盟中有其位置，布鲁塞尔准备支持该国的欧洲道路。他将法治、反腐败和媒体自由列为塞尔维亚选民所要求的改革。

学生名单是在街头抗议的背景下出现的，斯尔达诺维奇的职业是心脏病医生。与科斯塔的通话发生在塞尔维亚共和国选举委员会宣布最终议席分配之前。

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初步结果

根据益普索（Ipsos）和塞尔维亚选举观察组织CeSID的预测，学生名单可能赢得议会250个席位中的141席，并获得约53%的选票。获得多数席位需要126席，因此按这一结果，该名单可以单独组建政府。

根据这些估计，亚历山大·武契奇的“统一塞尔维亚”名单将获得103席和约38.8%的选票。最终结果将由共和国选举委员会确定。CeSID指出，其样本未涵盖国外投票站，因此最终议席分配可能发生变化。议会召开后，议员将选出政府，而未来总理的人选目前尚未确定。

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