В Варшаве отец Тадеуш Рыдзик присоединился к протесту у здания Конституционного трибунала на аллее Шуха. Директор Radio Maryja заявил участникам акции о поддержке со стороны своей радиостанции и Telewizja Trwam, сообщает Interia.

Поддержка протеста

Протест у Конституционного трибунала продолжается с середины сентября. Как поясняет Radio Maryja, его целью является защита учреждения от силового захвата правительством Дональда Туска. У здания различные люди и организации, в том числе Ruch Obrony Granic, установили палатки.

Во время выступления Рыдзик говорил о будущем Польши и призвал присутствующих молиться за страну. Он также раздавал книги о явлениях в Гетшвальде, подчеркивая значение веры и традиции. В конце встречи священник вместе с протестующими помолился по розарию и спел религиозные песни. Рыдзик также анонсировал встречу с главой Конституционного трибунала Богданом Свенчковским.

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Реакция Романа Гертыха

Депутат Гражданской коалиции Роман Гертых раскритиковал участие директора Radio Maryja в акции. Он назвал это прямым вовлечением радиостанции в политическое противостояние с действующей правительственной коалицией и заявил, что считает такие действия нарушением конкордата. Гертых также спросил, поддерживает ли позицию Рыдзика Конференция епископата Польши.

Одной из причин протеста является спор между президентом Каролем Навроцким и правительством относительно вновь избранных судей Конституционного трибунала. По данным издания, президент не принял присягу судей, избранных Сеймом, тогда как представители власти ссылаются на толкование конституционной нормы, согласно которому присягу можно принести в Сейме перед маршалом, произнеся слова о ее принесении перед президентом. Свенчковский не признает статус этих судей и не допускает их к рассмотрению дел.

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