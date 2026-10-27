在华沙，塔德乌什·雷德日克神父加入了舒哈大道宪法法庭大楼外的抗议活动。Radio Maryja台长向活动参与者表示，他们获得了其电台和Telewizja Trwam的支持，Interia报道。

对抗议活动的支持

宪法法庭外的抗议活动自9月中旬以来一直持续。根据Radio Maryja的解释，其目的是保护该机构免遭唐纳德·图斯克政府的强行接管。不同人士和组织在大楼外搭起了帐篷，其中包括边境保卫运动（Ruch Obrony Granic）。

雷德日克在讲话中谈及波兰的未来，并呼吁在场者为国家祈祷。他还分发了有关盖特什瓦乌德显现的书籍，强调信仰和传统的重要性。会议结束时，这位神父与抗议者一起念玫瑰经并唱宗教歌曲。雷德日克还宣布将与宪法法庭院长博格丹·希温奇科夫斯基会面。

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罗曼·盖尔蒂赫的反应

公民联盟议员罗曼·盖尔蒂赫批评Radio Maryja台长参与该活动。他称这是该电台直接卷入与现任执政联盟的政治对抗，并表示他认为此类行为违反了政教协定。盖尔蒂赫还询问，波兰主教团会议是否支持雷德日克的立场。

抗议的原因之一，是总统卡罗尔·纳夫罗茨基与政府就新当选的宪法法庭法官发生的争议。据该媒体报道，总统没有接受由众议院选出的法官宣誓，而政府代表援引对宪法条款的解释，认为可在众议院、在议长面前宣誓，并说出其在总统面前宣誓的表述。希温奇科夫斯基不承认这些法官的身份，也不允许他们审理案件。

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