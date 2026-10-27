Отець Тадеуш Ридзик відвідав протест біля Конституційного трибуналу — Interia

У Варшаві отець Тадеуш Ридзик долучився до протесту біля будівлі Конституційного трибуналу на алеї Шуха. Директор Radio Maryja заявив учасникам акції про підтримку з боку своєї радіостанції та Telewizja Trwam, повідомляє Interia.

Підтримка протесту

Протест біля Конституційного трибуналу триває від середини вересня. За поясненням Radio Maryja, його метою є захист установи від силового захоплення урядом Дональда Туска. Біля будівлі встановили намети різні люди та організації, зокрема Ruch Obrony Granic.

Під час виступу Ридзик говорив про майбутнє Польщі та закликав присутніх молитися за країну. Він також роздавав книжки про об’явлення в Гетшвальді, наголошуючи на значенні віри й традиції. Наприкінці зустрічі священник разом із протестувальниками помолився на вервиці та заспівав релігійні пісні. Ридзик також анонсував зустріч із головою Конституційного трибуналу Богданом Свєнчковським.

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Реакція Романа Гєртиха

Депутат Коаліції громадянської Роман Гєртих розкритикував участь директора Radio Maryja в акції. Він назвав це прямим залученням радіостанції до політичного протистояння з чинною урядовою коаліцією та заявив, що вважає такі дії порушенням конкордату. Гєртих також запитав, чи підтримує позицію Ридзика Конференція єпископату Польщі.

Однією з причин протесту є суперечка між президентом Каролем Навроцьким і урядом щодо новообраних суддів Конституційного трибуналу. За даними видання, президент не прийняв присяги обраних Сеймом суддів, тоді як представники влади посилаються на тлумачення конституційної норми, за яким присягу можна скласти в Сеймі перед маршалком зі словами про її складання перед президентом. Свєнчковський не визнає статусу цих суддів і не допускає їх до розгляду справ.

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