W Warszawie ojciec Tadeusz Rydzyk dołączył do protestu przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha. Dyrektor Radia Maryja poinformował uczestników akcji o wsparciu ze strony swojej rozgłośni i Telewizji Trwam, podaje Interia.

Wsparcie dla protestu

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa od połowy września. Jak wyjaśnia Radio Maryja, jego celem jest obrona instytucji przed siłowym przejęciem przez rząd Donalda Tuska. Przed budynkiem namioty rozstawiły różne osoby i organizacje, w tym Ruch Obrony Granic.

Podczas wystąpienia Rydzyk mówił o przyszłości Polski i wezwał obecnych do modlitwy za kraj. Rozdawał także książki o objawieniach w Gietrzwałdzie, podkreślając znaczenie wiary i tradycji. Na zakończenie spotkania duchowny wraz z protestującymi odmówił różaniec i zaśpiewał pieśni religijne. Rydzyk zapowiedział również spotkanie z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim.

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Reakcja Romana Giertycha

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych skrytykował udział dyrektora Radia Maryja w akcji. Nazwał to bezpośrednim zaangażowaniem rozgłośni w polityczną konfrontację z obecną koalicją rządzącą i oświadczył, że uważa takie działania za naruszenie konkordatu. Giertych zapytał także, czy stanowisko Rydzyka popiera Konferencja Episkopatu Polski.

Jedną z przyczyn protestu jest spór między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem dotyczący nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według publikacji prezydent nie przyjął ślubowania sędziów wybranych przez Sejm, podczas gdy przedstawiciele władz powołują się na interpretację normy konstytucyjnej, zgodnie z którą ślubowanie można złożyć w Sejmie przed marszałkiem, wypowiadając słowa o jego złożeniu przed prezydentem. Święczkowski nie uznaje statusu tych sędziów i nie dopuszcza ich do rozpoznawania spraw.

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