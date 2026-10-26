10月21日，在亚美尼亚埃里温举行的联合国生物多样性大会COP17上，首个全球真菌保护战略正式发布。Mongabay报道了该战略的启动。参与起草该文件的专家团队希望将真菌保护纳入《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》；这一框架是COP17谈判的核心议题之一。

自然保护中的真菌

约16万种已知真菌，包括伞菌和酵母，至今常常未受到自然保护工作的主要关注。芝加哥植物园名誉首席科学家格雷格·穆勒称真菌为“自然界的回收者”。

许多真菌与植物形成共生关系，帮助在植物之间转移养分和水分。它们还能够在土壤中储存碳，并可作为动物和人类的食物。同时，真菌学家对大多数已知真菌物种的保护状况掌握的数据很少。

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研究与可持续利用

该战略由穆勒领导的、来自30个国家的真菌保护专家小组制定。其建议包括支持新的研究、保护稀有物种、将真菌纳入生态系统修复和再野化项目，以及在保护与对具有食用和医疗价值物种的可持续利用之间取得平衡。

文件作者收集了真菌对生态系统和社区具有实际重要性的案例。在乌干达和卢旺达，食用菌种植为家庭提供收入，同时减少了对湿地的压力，濒临灭绝的鹤类栖息于这些湿地。在贝宁，已统计到70种可食用真菌，女性从有关其栽培和销售的培训中获益。

参与战略制定的植物病理学家伯尼斯·本科勒强调了真菌对林业和粮食生产的重要性。她的研究涉及将真菌用作防治谷物作物害虫的生物手段，这些害虫可能会损害高粱、水稻和玉米作物。

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