英国政府呼吁民众为可能发生的紧急情况做好准备后，商店里的瓶装水、罐头食品、收音机、手电筒和移动电源开始售罄。The National报道。

基本商品需求

在线超市Ocado表示，多种瓶装水以及部分豆类和汤品已无货。冷冻食品零售商Iceland称，近几日罐头食品销售额增长了40%。连锁超市Booths也注意到了类似趋势。

零售商Robert Dyas和Maplin表示，收音机、手电筒和外置电池的需求增加。Maplin董事总经理奥利·马歇尔称，在Be Ready活动宣布后，手电筒销量几乎增长至四倍，收音机销量在三天内几乎翻了一番。

应急三日储备

上周，英国政府发布建议，呼吁家庭为日常服务中断做好准备。民众被建议储备必要物品，以便在紧急情况下能够独立维持三天。

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在线推荐物品清单包括瓶装水、保质期较长的食品和洗手消毒液。政府还建议储存现金、重要文件副本、毯子和保暖衣物。

装备销量增长

安全事务大臣丹·贾维斯表示，这项三日建议使英国更接近许多欧洲国家的做法。销售自给自足装备的Preppers Shop UK商店称，此类商品销量增长了650%。

国防大臣韦斯·斯特里廷表示，令人鼓舞的是，人们正采取实际措施，为包括洪水、停电或水管爆裂在内的紧急情况做准备。

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