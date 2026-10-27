В Великобритании после призыва властей подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в магазинах начали заканчиваться бутилированная вода, консервы, радиоприемники, фонарики и пауэрбанки. Об этом сообщает The National.

Спрос на базовые товары

Онлайн-супермаркет Ocado сообщил об отсутствии в продаже нескольких видов воды, а также некоторых видов фасоли и супов. Продавец замороженных продуктов Iceland зафиксировал рост продаж консервов на 40% за последние дни. Аналогичную тенденцию отметила сеть супермаркетов Booths.

Ритейлеры Robert Dyas и Maplin заявили о повышенном спросе на радиоприемники, фонарики и внешние аккумуляторы. Управляющий директор Maplin Олли Маршалл рассказал, что после объявления кампании Be Ready продажи фонариков почти выросли вчетверо, а продажи радиоприемников за три дня почти удвоились.

Трехдневный запас на случай чрезвычайной ситуации

На прошлой неделе британские власти опубликовали рекомендации, в которых призвали домохозяйства быть готовыми к перебоям в работе повседневных служб. Людям посоветовали иметь запас необходимых вещей, чтобы в случае чрезвычайной ситуации самостоятельно продержаться три дня.

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В онлайн-перечень рекомендуемых вещей вошли бутилированная вода, продукты длительного хранения и антисептик для рук. Власти также советуют хранить наличные, копии важных документов, одеяла и теплую одежду.

Рост продаж снаряжения

Министр безопасности Дэн Джарвис заявил, что трехдневная рекомендация приближает Великобританию к практике многих европейских стран. Магазин Preppers Shop UK, который продает снаряжение для автономного использования, сообщил о росте продаж таких товаров на 650%.

Министр обороны Вес Стритинг назвал обнадеживающим то, что люди предпринимают практические шаги для подготовки к чрезвычайным ситуациям, в том числе к наводнениям, отключениям электроэнергии или прорывам труб.

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