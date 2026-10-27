W Wielkiej Brytanii po rządowym apelu o przygotowanie się na możliwe sytuacje nadzwyczajne w sklepach zaczęły kończyć się woda butelkowana, konserwy, radia, latarki i powerbanki. Informuje o tym The National.

Popyt na podstawowe towary

Internetowy supermarket Ocado poinformował o braku w sprzedaży kilku rodzajów wody, a także niektórych rodzajów fasoli i zup. Sprzedawca mrożonek Iceland odnotował w ostatnich dniach 40-procentowy wzrost sprzedaży konserw. Podobną tendencję zauważyła sieć supermarketów Booths.

Detaliści Robert Dyas i Maplin poinformowali o zwiększonym popycie na radia, latarki i akumulatory zewnętrzne. Dyrektor zarządzający Maplin Ollie Marshall powiedział, że po ogłoszeniu kampanii Be Ready sprzedaż latarek niemal wzrosła czterokrotnie, a sprzedaż radiodbiorników w ciągu trzech dni prawie się podwoiła.

Trzydniowy zapas na wypadek sytuacji nadzwyczajnej

W ubiegłym tygodniu brytyjskie władze opublikowały zalecenia, w których wezwały gospodarstwa domowe do przygotowania się na zakłócenia w funkcjonowaniu codziennych usług. Ludziom doradzono, aby mieli zapas niezbędnych rzeczy, by w razie sytuacji nadzwyczajnej samodzielnie przetrwać trzy dni.

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Na internetowej liście zalecanych rzeczy znalazły się woda butelkowana, żywność o długim terminie przydatności i środek do dezynfekcji rąk. Władze radzą również przechowywać gotówkę, kopie ważnych dokumentów, koce i ciepłą odzież.

Wzrost sprzedaży sprzętu

Minister bezpieczeństwa Dan Jarvis oświadczył, że trzydniowe zalecenie zbliża Wielką Brytanię do praktyki wielu krajów europejskich. Sklep Preppers Shop UK, który sprzedaje sprzęt do samodzielnego użytkowania, poinformował o 650-procentowym wzroście sprzedaży takich towarów.

Minister obrony Wes Streeting stwierdził, że zachęcające jest to, iż ludzie podejmują praktyczne kroki, aby przygotować się na sytuacje nadzwyczajne, w tym powodzie, przerwy w dostawach prądu lub pęknięcia rur.

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