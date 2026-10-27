波兰国家银行行长亚当·格拉平斯基已直接接管教育与出版部门以及财务部门的监管工作。此前，这些部门由该行副行长亚当·利平斯基负责，其任期将于2026年11月4日结束，RMF24报道。

监管结构的变化

波兰国家银行其他部门在管理委员会成员之间的分配没有变化。管理委员会成员帕维乌·穆哈与自2023年3月以来一样，不负责监管任何部门。

目前，该行管理委员会的成员人数为法律规定的最低人数——六人。如果利平斯基任期结束后留下的空缺未获填补，管理委员会成员人数将降至法定水平以下。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

管理委员会候选人

10月，波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基再次将任命三名现任货币政策委员会成员进入管理委员会的提名提交给总理副署，三人分别为卢德维克·科泰茨基、普热梅斯瓦夫·利特维纽克和马尔钦·扎热茨基。候选人中还包括玛尔塔·凯特利，她曾在2020年至2026年担任波兰国家银行副行长。

根据法律规定，波兰国家银行管理委员会由中央银行行长和六至八名成员组成，其中包括两名副行长。管理委员会成员由总统根据银行行长的提名任命和免职，但此类决定需要总理副署。

管理委员会成员的任期为六年，且同一人不得连续担任该职务超过两届。

关注我们在