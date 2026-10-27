Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский взял на себя непосредственный надзор за департаментами образования и издательств, а также финансов. Ранее эти подразделения курировал вице-президент банка Адам Липиньский, срок полномочий которого заканчивается 4 ноября 2026 года, сообщает RMF24.

Изменения в структуре надзора

Распределение других департаментов между членами правления Национального банка Польши не изменилось. Член правления Павел Муха, как и с марта 2023 года, не осуществляет надзор ни за одним департаментом.

В настоящее время правление банка имеет минимальное предусмотренное законом количество членов — шесть. Если вакансия после окончания срока полномочий Липиньского не будет заполнена, число членов правления опустится ниже установленного законом уровня.

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Кандидаты в правление

В октябре президент Польши Кароль Навроцкий повторно передал премьер-министру для контрасигнации представления о назначении в правление трех действующих членов Совета по денежно-кредитной политике: Людвика Котецкого, Пшемыслава Литвинюка и Марцина Заржецкого. Среди кандидатов также есть Марта Кайтли, которая была вице-президентом Национального банка Польши в 2020–2026 годах.

Согласно закону, в состав правления Национального банка Польши входят глава центрального банка и от шести до восьми членов, в том числе два вице-президента. Членов правления назначает и освобождает от должности президент по представлению главы банка, однако такие решения требуют контрасигнации премьер-министра.

Срок полномочий членов правления составляет шесть лет, при этом один человек не может занимать должность более двух сроков подряд.

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