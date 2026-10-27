Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przejął bezpośredni nadzór nad departamentami edukacji i wydawnictw oraz finansów. Wcześniej jednostki te nadzorował wiceprezes banku Adam Lipiński, którego kadencja kończy się 4 listopada 2026 roku, informuje RMF24.

Zmiany w strukturze nadzoru

Podział pozostałych departamentów między członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego nie uległ zmianie. Członek Zarządu Paweł Mucha, podobnie jak od marca 2023 roku, nie sprawuje nadzoru nad żadnym departamentem.

Zarząd banku ma obecnie minimalną przewidzianą prawem liczbę członków — sześć. Jeśli wakat po zakończeniu kadencji Lipińskiego nie zostanie obsadzony, liczba członków Zarządu spadnie poniżej poziomu określonego w ustawie.

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Kandydaci do Zarządu

W październiku prezydent Polski Karol Nawrocki ponownie przekazał premierowi do kontrasygnaty wnioski o powołanie do Zarządu trzech obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej: Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka i Marcina Zarzeckiego. Wśród kandydatów jest także Marta Kightley, która była wiceprezeską Narodowego Banku Polskiego w latach 2020–2026.

Zgodnie z ustawą, w skład Zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzą prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa banku, jednak decyzje te wymagają kontrasygnaty premiera.

Kadencja członków Zarządu trwa sześć lat, a jedna osoba nie może pełnić tej funkcji przez więcej niż dwie kolejne kadencje.

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