波兰提议合并 IKE 和 IKZE 养老金储蓄账户——RMF24

波兰社会对话委员会下属的一个工作组已准备了一份报告，就自愿养老金储蓄制度的改革提出建议。其中一项设想是将个人养老金账户 IKE 和 IKZE 合并为一项名为 IKE+ 的产品。据RMF24报道。

七项改革建议

社会保险问题小组的工作组还提议设立一个通用账户，储蓄者可以同时持有不同类别的资产。另一项倡议规定，将可领取款项的年龄统一为60岁。

建议清单包括加强税收激励、为长期储蓄提供奖金，以及建立统一的养老金信息系统。在该系统中，公民可在一个地方查阅自己的所有养老金权益。还在考虑扩大储蓄机会，尤其是提高 IKZE 的限额乘数。

专家评估

Millennium Dom Maklerski 的投资顾问马尔钦·马泰尔纳积极评价了改革的系统性方法，但对是否仍有足够时间进行大规模改革表示怀疑。他还提到引入 OKI；据他所说，OKI 应成为主要的储蓄形式，以及预算资金可能不足以提供额外税收激励的问题。

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劳动力市场专家奥斯卡·索博列夫斯基批评合并 IKE 和 IKZE，认为这些产品的多样性正是其优势。同时，他支持为长期积累提供奖金以及调整税收激励的想法。

针对雇主的建议

养老金保障研究所所长马尔钦·沃耶武德卡强调，需要简化雇主的程序。他支持使员工养老金计划 PPE 的制度地位与 PPK 计划平等，并取消向波兰金融监管局登记 PPE 变更的义务。

工作组的报告将提交给社会保险问题小组，随后提交给社会对话委员会主席团。如果社会伙伴达成一致立场，这些建议将被提交给波兰政府。

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