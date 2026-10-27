W Polsce grupa robocza przy Radzie Dialogu Społecznego przygotowała raport z propozycjami zmian w systemie dobrowolnych oszczędności emerytalnych. Wśród pomysłów jest połączenie indywidualnych kont emerytalnych IKE i IKZE w jeden produkt pod nazwą IKE+. Poinformował o tym RMF24.

Siedem propozycji reformy

Grupa robocza zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych proponuje również wprowadzenie uniwersalnego konta, na którym oszczędzający mógłby jednocześnie przechowywać aktywa różnych klas. Inna inicjatywa zakłada ujednolicenie wieku, od którego można otrzymywać wypłaty, do 60 lat.

Na liście propozycji znalazły się wzmocnienie zachęt podatkowych, premie za długoterminowe oszczędzanie oraz stworzenie jednolitej informacji emerytalnej. W takim systemie obywatele mogliby w jednym miejscu zapoznać się ze wszystkimi swoimi uprawnieniami emerytalnymi. Rozważane jest również zwiększenie możliwości oszczędzania, w szczególności podniesienie mnożnika limitu dla IKZE.

Oceny ekspertów

Doradca inwestycyjny Millennium Dom Maklerski Marcin Materna pozytywnie ocenił systemowe podejście do reformy, ale wyraził wątpliwość, czy jest jeszcze wystarczająco dużo czasu na zmiany na dużą skalę. Zwrócił również uwagę na wprowadzenie OKI, które, jak powiedział, mają stać się główną formą oszczędzania, oraz na możliwy brak środków budżetowych na dodatkowe zachęty podatkowe.

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Ekspert rynku pracy Oskar Sobolewski skrytykował połączenie IKE i IKZE, uznając różnorodność tych produktów za ich zaletę. Jednocześnie poparł pomysły premii za długoterminowe oszczędzanie oraz zmian zachęt podatkowych.

Propozycje dla pracodawców

Prezes Instytutu Emerytalnego Marcin Wojewódka podkreślił potrzebę uproszczenia procedur dla pracodawców. Poparł zrównanie statusu systemowego pracowniczych programów emerytalnych PPE z programami PPK, a także zniesienie obowiązku rejestrowania zmian w PPE w polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Raport grupy roboczej ma zostać przekazany zespołowi ds. ubezpieczeń społecznych, a następnie prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jeśli partnerzy społeczni osiągną jednomyślne stanowisko, propozycje zostaną skierowane do rządu Polski.

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