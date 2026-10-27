В Польше рабочая группа при Совете социального диалога подготовила доклад с предложениями изменений в системе добровольных пенсионных накоплений. Среди идей — объединение индивидуальных пенсионных счетов IKE и IKZE в один продукт под названием IKE+. Об этом сообщает RMF24.

Семь предложений реформы

Рабочая группа проблемного подразделения по вопросам социального страхования также предлагает ввести универсальный счёт, на котором вкладчик мог бы одновременно держать активы разных классов. Другая инициатива предусматривает унификацию возраста, с которого можно получать выплаты, до 60 лет.

В перечень предложений вошли усиление налоговых стимулов, бонусы за долгосрочные накопления и создание единой пенсионной информации. В такой системе граждане могли бы в одном месте ознакомиться со всеми своими пенсионными правами. Также рассматривается расширение возможностей для накоплений, в частности повышение мультипликатора лимита для IKZE.

Оценки экспертов

Инвестиционный советник Millennium Dom Maklerski Марцин Матерна положительно оценил системный подход к реформе, но выразил сомнение, что для масштабных изменений ещё достаточно времени. Он также обратил внимание на введение OKI, которые, по его словам, должны стать основной формой накоплений, и на возможную нехватку бюджетных средств для дополнительных налоговых стимулов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эксперт рынка труда Оскар Соболевский раскритиковал объединение IKE и IKZE, считая разнообразие этих продуктов их преимуществом. В то же время он поддержал идеи бонусов за долгосрочные накопления и изменения налоговых стимулов.

Предложения для работодателей

Президент Института пенсионного обеспечения Марцин Воевудка подчеркнул необходимость упростить процедуры для работодателей. Он поддержал уравнивание системного статуса программ пенсионного обеспечения работников PPE с программами PPK, а также отмену обязанности регистрировать изменения в PPE в Комиссии финансового надзора Польши.

Доклад рабочей группы должны передать подразделению по вопросам социального страхования, а затем — президиуму Совета социального диалога. Если социальные партнёры придут к единогласной позиции, предложения направят правительству Польши.

Читай нас в