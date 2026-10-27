图片：土耳其遭遇毁灭性龙卷风，造成人员死亡

在土耳其安塔利亚省，一场龙卷风摧毁了两座供建筑工人居住的集装箱房。此次自然灾害造成四名工人死亡，另有一人受伤。龙卷风还掀翻了一台建筑起重机，但未造成人员伤亡。

这场自然灾害发生在凯佩兹区的费夫齐·恰克马克街区，该建筑工地就位于此处。龙卷风摧毁了两座集装箱，这些集装箱原本被用作工人的临时住所。 当时在集装箱内的五人被龙卷风的强风卷出。

接到紧急事件报告后，急救队、警察和消防员迅速赶赴现场。

两名工人当场死亡。另有两人被送往医院，但医护人员未能挽救他们的生命。第五名建筑工人受了伤，其伤势被评估为情况稳定。

安塔利亚省长胡卢西·沙欣赶赴事发现场，并接受了记者采访。据他介绍，龙卷风还掀翻了建筑工地上的一台起重机。 不过，起重机倒塌并未造成人员死亡或受伤。

省长强调，工人的死亡和受伤正是由集装箱倒塌造成的，而非起重机倒塌所致。

“遗憾的是，我们的两名员工当场死亡，另有两名在医院不治身亡。还有一名员工受了伤，伤势较轻，”胡卢西·沙欣说道。

据省长介绍，此次事件十分异常，因为该市其他地区并未收到风暴或龙卷风的报告。周边建筑未受影响，而施工现场的两座集装箱却被龙卷风彻底摧毁。

事发前，该地区曾因强降雨发布黄色预警。此次悲剧的起因是龙卷风突然出现，并摧毁了工人所居住的临时住所。

安纳多卢通讯社和当地媒体《安塔利亚资讯》均报道了这一消息。

此前，9月14日，中国海南省万宁市疑似出现龙卷风，导致北京师范大学实验学校的部分设施受损。该天气现象于当地时间约10时25分被记录下来。 据当地政府称，此次事件中无人员死亡或受伤。

一股强劲的龙卷风席卷了西西里岛的马萨拉市及周边地区。这场自然灾害掀翻了汽车，损坏了学校和居民楼。两人受重伤。

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