Фото: в Турции прошел разрушительный торнадо, есть погибшие

В турецкой провинции Анталия торнадо разрушил два контейнера, в которых жили строители. В результате стихии погибли четверо рабочих, ещё один получил ранения. Вихрь также опрокинул строительный кран, однако из-за этого никто не пострадал.

Стихия произошла в районе Кепез, в квартале Февзи Чакмак, где расположена строительная площадка. Торнадо разрушил два контейнера, которые использовались в качестве временного жилья для рабочих. Пятеро человек, находившихся внутри, были отброшены силой вихря.

После сообщения о чрезвычайном происшествии на место прибыли бригады скорой медицинской помощи, полицейские и пожарные.

Двое рабочих погибли на месте. Еще двоих доставили в больницу, но медики не смогли спасти их жизни. Пятый строитель получил ранения, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Место происшествия посетил губернатор Анталии Хулуси Шахин, который пообщался с журналистами. По его словам, торнадо также опрокинул кран, расположенный на строительной площадке. В то же время в результате падения крана никто не погиб и не получил ранений.

Губернатор подчеркнул, что гибель и травмы работников связаны именно с разрушением контейнеров, а не с падением крана.

«К сожалению, двое наших работников погибли на месте, ещё двое скончались в больнице. Один работник получил ранения, его состояние лёгкое», — сказал Хулуси Шахин.

По словам губернатора, происшествие было необычным, ведь сообщений о шторме или торнадо в других районах города не поступало. Окружающие здания не пострадали, тогда как на строительной площадке вихрь полностью разрушил два контейнера.

Перед инцидентом в регионе объявили желтый уровень опасности из-за сильных дождей. Обстоятельства трагедии связаны с внезапным возникновением торнадо и разрушением временного жилья, в котором находились рабочие.

Об этом сообщают Anadolu и местное издание Antalya Bilgileri.

Ранее в городе Ваньнин в китайской провинции Хайнань 14 сентября предполагаемое торнадо повредило объекты экспериментальной школы Пекинского педагогического университета. Погодное явление зафиксировали примерно в 10:25 по местному времени. По данным местных властей, погибших или пострадавших нет.

Мощный торнадо пронесся по городу Марсала и соседним населенным пунктам на Сицилии. Стихия опрокинула автомобили, повредила школу и жилые дома. Двое человек получили тяжелые травмы.

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