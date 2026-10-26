W USA 37-letni mieszkaniec stanu Illinois Matthew Anglesby usłyszał federalne zarzuty w związku z wysyłaniem listów z białą substancją do czterech członków Kongresu. Jak informuje The Hill, substancją w kopertach okazała się sól.

Zarzuty i listy

Zgodnie ze skargą karną opublikowaną w poniedziałek Anglesby jest oskarżony o jeden przypadek przekazywania fałszywych informacji i mistyfikacji, a także o jeden przypadek wysyłania pocztą wiadomości zawierających groźby. Tego samego dnia po raz pierwszy stawił się przed sądem federalnym w formie wideokonferencji.

Według oświadczenia złożonego pod przysięgą, w ubiegłą środę pracownicy FBI przybyli do biur trzech członków Kongresu w Północnym Okręgu Illinois po anonimowym zgłoszeniu. Znaleźli tam listy z białą granulowaną substancją i odręcznymi notatkami „HA HA”. Kolejną kopertę znaleziono w biurze senatora USA; widniał na niej napis: „HAH enjoy the gift”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyjaśnienia podejrzanego

FBI poinformowało, że Anglesby został wskazany na kopertach jako nadawca, a ponadto znajdował się na nich jego adres domowy. Z dokumentów sądowych wynika, że w niedzielę powiedział agentom FBI, iż wysłał listy jako żart. Jednocześnie, jak stwierdził, rozumiał, że odbiorcy mogą uznać przesyłki za groźbę.

Według materiałów sprawy Anglesby wyjaśnił, że wybrał sól, ponieważ przypomina ona wąglik. Powiedział również, że wiedział o poważnym podejściu odbiorców do takiej substancji i o możliwości zaangażowania specjalistów w kombinezonach ochronnych. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono także pustą, niewysłaną kopertę zaadresowaną do biura Kongresu w Waszyngtonie.

W ostatnich tygodniach biura członków Kongresu z obu partii informowały o otrzymywaniu listów z nieznanym białym proszkiem, co stało się przedmiotem federalnego śledztwa. Anglesby zaprzeczył, by miał związek z tymi innymi incydentami.

Czytaj nas na