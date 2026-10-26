Жителя Иллинойса обвинили в отправке соли членам Конгресса — The Hill

В США 37-летнему жителю штата Иллинойс Мэттью Энглсби предъявили федеральные обвинения в связи с отправкой писем с белым веществом четырем членам Конгресса. Как сообщает The Hill, веществом в конвертах оказалась соль.

Обвинения и письма

Согласно уголовной жалобе, опубликованной в понедельник, Энглсби вменяют один эпизод предоставления ложной информации и мистификации, а также один эпизод отправки по почте сообщений с угрозами. В тот же день он впервые предстал перед федеральным судом в видеоформате.

Согласно аффидевиту, в прошлую среду сотрудники ФБР прибыли в офисы трех членов Конгресса в Северном округе Иллинойса после анонимного сообщения. Там они нашли письма с белым гранулированным веществом и рукописными записками «HA HA». Еще один конверт обнаружили в офисе сенатора США; на нем было написано: «HAH enjoy the gift».

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Объяснения подозреваемого

ФБР сообщило, что Энглсби был указан в конвертах как отправитель, а также был указан его домашний адрес. Как следует из судебных документов, в воскресенье он сказал агентам ФБР, что отправил письма в качестве шутки. При этом, по его словам, он понимал, что получатели могут воспринять отправления как угрозу.

Согласно материалам дела, Энглсби объяснил, что выбрал соль, поскольку она похожа на сибирскую язву. Он также сказал, что знал о серьезном отношении получателей к такому веществу и возможном привлечении специалистов в защитных костюмах. Во время обыска в его жилище также обнаружили пустой неотправленный конверт, адресованный офису Конгресса в Вашингтоне.

В последние недели офисы членов Конгресса от обеих партий сообщали о получении писем с неизвестным белым порошком, что стало предметом федерального расследования. Энглсби отрицал причастность к этим другим инцидентам.

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