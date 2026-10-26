在美国，37岁的伊利诺伊州居民马修·安格尔斯比因向四名国会议员寄送含有白色物质的信件而被提起联邦指控。据《国会山报》报道，信封中的物质是食盐。

指控与信件

根据周一公布的一份刑事起诉书，安格尔斯比被控一项提供虚假信息和制造骗局的罪名，以及一项通过邮件寄送威胁性信息的罪名。同一天，他首次通过视频方式在联邦法院出庭。

根据一份宣誓书，上周三，在接到匿名举报后，联邦调查局人员抵达位于伊利诺伊州北区的三名国会议员办公室。他们在那里发现了装有白色颗粒状物质的信件，以及写有“HA HA”的手写便条。另一只信封在一名美国参议员的办公室被发现；上面写着：“HAH enjoy the gift”。

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嫌疑人的解释

联邦调查局表示，安格尔斯比被列为信封的寄件人，信封上还写有他的住址。根据法庭文件，他周日告诉联邦调查局特工，这些信是作为玩笑寄出的。同时，据他所说，他明白收件人可能会将这些邮件视为威胁。

根据案件材料，安格尔斯比解释说，他选择食盐是因为它看起来像炭疽。他还表示，他知道收件人会严肃对待这类物质，并且可能会有穿着防护服的专业人员参与处置。搜查其住所时，还发现了一个未寄出的空信封，收件地址为华盛顿的一间国会办公室。

最近几周，两党国会议员办公室都报告收到含有不明白色粉末的信件，此事已成为联邦调查的对象。安格尔斯比否认与这些其他事件有关。

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