Niezależne grupy polityczne wydały 3,1 mld dolarów na wyścigi do Izby Reprezentantów i Senatu USA według stanu na 24 października 2026 roku. Z tej kwoty 2,3 mld dolarów przypadło na wybory powszechne, podaje Anadolu Agency, powołując się na dane Federalnej Komisji Wyborczej USA.

Wydatki na reklamy polityczne w wyścigach federalnych, stanowych i lokalnych przekroczyły 10 mld dolarów do połowy października. Firma AdImpact prognozuje, że łączna kwota osiągnie rekordowe 11,6 mld dolarów — więcej niż 8,9 mld dolarów wydanych podczas wyborów połówkowych w 2022 roku oraz 11,2 mld dolarów w prezydenckim cyklu wyborczym w 2024 roku.

Wielcy darczyńcy i niezależne wydatki

Największe kwoty niezależnych wydatków pod koniec października zadeklarowały Senate Leadership Fund — około 292 mln dolarów, powiązana z Demokratami WinSenate — 221 mln dolarów oraz republikański No Going Back PAC — 220 mln dolarów. Według The Washington Post 50 największych źródeł darowizn przekazało 2,77 mld dolarów według stanu na 23 października. Wśród indywidualnych darczyńców największą kwotę przekazał Elon Musk — 446 mln dolarów.

W Teksasie demokrata James Talarico zebrał 146,3 mln dolarów, podczas gdy republikanin Ken Paxton — 22,3 mln dolarów. Jednocześnie zewnętrzne grupy wydały 298,5 mln dolarów na poparcie Paxtona lub ataki na Talarico, podczas gdy na korzyść strony Talarico skierowano 79,9 mln dolarów.

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Dyrektor wykonawczy waszyngtońskiego Political Integrity Project, Daniel Lobo-Lewis, powiedział, że kandydaci coraz częściej czynią źródła finansowania swoich rywali tematem kampanii. Jego zdaniem kandydat, który krytykuje przeciwnika za pieniądze, sam musi być w tej kwestii „czysty”.

Wydatki AIPAC i innych branż

Tradycyjny komitet polityczny AIPAC zebrał do 14 października 57,8 mln dolarów, a do 24 października zgromadził około 44 mln dolarów indywidualnych darowizn dla kandydatów. Środki te należały do poszczególnych darczyńców, a nie do samego AIPAC. Powiązany z nim super PAC United Democracy Project pozyskał 112,8 mln dolarów i zgłosił 54 mln dolarów niezależnych wydatków.

Największa interwencja United Democracy Project w 2026 roku miała miejsce w demokratycznych prawyborach do Senatu w Michigan: grupa wydała 20,7 mln dolarów przeciwko Abdulowi El-Sayedowi oraz 10,6 mln dolarów na poparcie członkini Izby Reprezentantów Haley Stevens. Współzałożycielka TrackAIPAC, Corey Archibald, twierdzi, że AIPAC dąży do wpływania na politykę zagraniczną USA w interesie obcego rządu; jest to jej ocena działalności lobby.

Według obliczeń PaidForPolitics grupy powiązane z kryptowalutami zebrały do końca października 324,6 mln dolarów i wydały około 162 mln dolarów na popieranie lub zwalczanie kandydatów. Grupy opowiadające się za łagodniejszymi regulacjami sztucznej inteligencji zebrały 125 mln dolarów i wydały około 36 mln dolarów, podczas gdy zwolennicy zaostrzonego nadzoru wydali około 25,6 mln dolarów.

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