截至2026年10月24日，独立政治团体在美国众议院和参议院选举中支出31亿美元。其中，23亿美元用于大选，阿纳多卢通讯社报道，并援引美国联邦选举委员会的数据。

截至10月中旬，联邦、州和地方选举中的政治广告支出已超过100亿美元。AdImpact预测，总额将达到创纪录的116亿美元——高于2022年中期选举期间支出的89亿美元，也高于2024年总统选举周期中的112亿美元。

大额捐助者与独立支出

10月底申报独立支出金额最高的组织包括：Senate Leadership Fund，约2.92亿美元；与民主党有关联的WinSenate，2.21亿美元；以及共和党No Going Back PAC，2.20亿美元。据《华盛顿邮报》报道，截至10月23日，最大的50个捐款来源提供了27.7亿美元。在个人捐助者中，埃隆·马斯克捐出的金额最多，为4.46亿美元。

在得克萨斯州，民主党人詹姆斯·塔拉里科筹得1.463亿美元，而共和党人肯·帕克斯顿筹得2230万美元。与此同时，外部团体为支持帕克斯顿或攻击塔拉里科支出了2.985亿美元，而投向塔拉里科一方的资金为7990万美元。

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华盛顿Political Integrity Project执行主任丹尼尔·洛博-刘易斯表示，候选人越来越多地将对手的资金来源作为竞选议题。他说，批评对手资金问题的候选人，自己在这一问题上必须是“干净的”。

AIPAC及其他行业的支出

截至10月14日，AIPAC的传统政治行动委员会筹集了5780万美元；截至10月24日，该委员会为候选人汇集了约4400万美元的个人捐款。这些资金属于个人捐助者，而非AIPAC本身。与其有关联的超级政治行动委员会United Democracy Project筹得1.128亿美元，并报告了5400万美元的独立支出。

United Democracy Project在2026年最大的一次介入发生在密歇根州民主党参议院初选中：该组织花费2070万美元反对阿卜杜勒·埃尔-赛义德，并花费1060万美元支持众议院议员海莉·史蒂文斯。TrackAIPAC联合创始人科里·阿奇博尔德声称，AIPAC试图为外国政府的利益影响美国外交政策；这是她对该游说团体活动的评价。

根据PaidForPolitics的统计，截至10月底，与加密货币相关的团体筹集了3.246亿美元，并花费约1.62亿美元支持或反对候选人。主张放宽人工智能监管的团体筹集了1.25亿美元并花费约3600万美元，而支持加强监管的人士花费了约2560万美元。

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