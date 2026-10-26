W Stanach Zjednoczonych Rada Pokoju Donalda Trumpa powołała Shelley Greenspan na stanowisko, na którym będzie odpowiadać za kontakty z Kongresem, w tym z demokratycznymi ustawodawcami. Greenspan była wcześniej łączniczką prezydenta Joe Bidena ze społecznością żydowską, informuje Jerusalem Post.

Praca z Kongresem

Greenspan ma rozpocząć pracę w przyszłym tygodniu. Będzie pracować pod kierownictwem starszych doradców Rady Pokoju, Josha Gruenbauma i Aryeha Lightstone’a.

Rada Pokoju dąży do uzyskania ponadpartyjnego poparcia w Kongresie zarówno dla swojej działalności, jak i dla 20-punktowego planu Trumpa dotyczącego Gazy. Administracja Trumpa chce, aby te inicjatywy nie ograniczały się do okresu jego prezydentury ani innej administracji republikańskiej.

W szczególności administracja liczy na to, że jeśli w 2028 roku zostanie wybrany prezydent demokrata, będzie on kontynuował realizację planu dotyczącego Gazy oraz wspieranie prac Rady Pokoju. W oświadczeniu dla publikacji Greenspan zaznaczyła, że uważa za zaszczyt dołączyć do Rady Pokoju w tym ważnym czasie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doświadczenie Shelley Greenspan

Greenspan poinformowała, że podczas pracy w Departamencie Stanu promowała wizję prezydenta dotyczącą pokoju i dobrobytu na Bliskim Wschodzie. Jak stwierdziła, widziała również, jak 20-punktowy plan może przynieść praktyczne rezultaty mieszkańcom Gazy i Izraela.

Greenspan jest wnuczką osób, które przeżyły Holokaust. Wcześniej pracowała w zespole badawczym kampanii prezydenckiej Hillary Clinton, w Amerykańsko-Izraelskim Komitecie Spraw Publicznych AIPAC, a także zajmowała stanowiska kierownicze i związane z polityką w firmach technologicznych, w tym w Amazonie.

Pracowała także w Departamencie Stanu i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA, gdzie zajmowała się globalnymi partnerstwami. W 2022 roku została mianowana łączniczką Bidena ze społecznością żydowską. Rada Pokoju oświadczyła, że jej doświadczenie pracy w administracjach demokratycznych i republikańskich może przyczynić się do trwałego ponadpartyjnego poparcia w Kongresie.

Według publikacji w ostatnich miesiącach poparcie dla planu Trumpa dotyczącego Gazy wyrażali także były ambasador USA w Izraelu Jack Lew, były doradca administracji Bidena Brett McGurk oraz Hillary Clinton.

Czytaj nas na