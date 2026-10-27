Amerykański start-up Castelion otrzymał od Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (AFRL) zmiany do umowy, które umożliwiają rozpoczęcie integracji hipersonicznej rakiety Blackbeard z myśliwcami F-16. Kolejnym etapem będzie przygotowanie pocisku do użycia na tych samolotach bojowych.

Amerykańska firma Castelion otrzymała od Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (AFRL) zmianę do obowiązującej umowy. Pozwala ona na rozpoczęcie prac nad montażem hipersonicznej rakiety Blackbeard na myśliwcu F-16. Firma poinformowała o tym 26 października. Wcześniej firma Castelion pracowała już nad tym pociskiem dla Marynarki Wojennej i Armii Stanów Zjednoczonych.

„Castelion otrzymała aneks do obowiązującej umowy z Laboratorium Badawczym Sił Powietrznych USA, umożliwiający rozpoczęcie integracji pocisku Blackbeard z samolotem F-16. Jesteśmy wdzięczni Siłom Powietrznym za zaufanie” – napisała firma na X.

Castelion nie podała, ile kosztuje ta zmiana, jak długo potrwają prace ani kiedy możliwy będzie pierwszy start rakiety z samolotu F-16. Siły Powietrzne USA nie skomentowały tej decyzji.

Blackbeard ma lecieć z prędkością ponad 5 Machów i manewrować w atmosferze. Dlatego trudniej jest go przechwycić niż pocisk balistyczny, który leci po przewidywalnej trajektorii. Castelion chce produkować ten pocisk tanio i w dużych ilościach. Firma została założona w 2022 roku przez byłych inżynierów SpaceX i ma siedzibę w Torrance (Kalifornia). W Rio Rancho (Nowy Meksyk) buduje zakład, który ma produkować 500 rakiet rocznie.

We wrześniu AFRL zwiększyła wartość obowiązującego kontraktu z Castelion o 16,4 mln dolarów, do 37,2 mln dolarów. Kontrakt dotyczy niedrogiej rakiety seryjnej dalekiego zasięgu i obowiązuje do czerwca 2028 roku. Firma Castelion nie sprecyzowała, czy nowa zmiana dotyczy właśnie tego kontraktu.

Co wiadomo o współpracy Blackbeard z Marynarką Wojenną i Armią Stanów Zjednoczonych

Marynarka Wojenna USA najaktywniej pracuje nad tą rakietą. W kwietniu przeznaczyła 105 mln dolarów na zamontowanie Blackbeard na samolotach F/A-18E/F Super Hornet oraz na testy bojowe w regionie Indo-Pacyfiku.

W czerwcu zamówiono 50 pocisków do wczesnego wdrożenia operacyjnego. W sierpniu przeznaczono prawie 90 mln dolarów na włączenie pocisku do formalnego programu uzbrojenia, w szczególności z funkcjami, które mają przyspieszyć sprzedaż sojusznikom. We wrześniu Marynarka Wojenna złożyła pierwsze zamówienie seryjne o wartości do 200 mln dolarów na 444 pociski.

W październiku 2025 roku armia USA otrzymała kontrakt na lądową wersję pocisku, którą można wystrzeliwać z wyrzutni HIMARS.

F-16 jest znacznie bardziej rozpowszechniony niż Super Hornet. Jest to najliczniejszy myśliwiec Sił Powietrznych USA, z którego korzysta również ponad dwadzieścia innych krajów. Firma Castelion nie poinformowała, czy obecne prace obejmują wersje eksportowe F-16.

Informacja ta pochodzi z oświadczenia firmy Castelion opublikowanego w serwisie społecznościowym X.

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