Президент Зеленський попросив Бельгію про додаткові F-16 — Anadolu Agency

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером обговорив потребу в додаткових винищувачах F-16 і боєприпасах до них. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на дописи українського президента у соцмережі X.

Винищувачі та боєприпаси

За словами Зеленського, F-16 відіграють важливу роль у перехопленні реактивних безпілотників Shahed. Він зазначив, що Україна разом із Бельгією працює над якнайшвидшим отриманням додаткових літаків.

Зеленський і де Вевер також обговорили можливість подальших постачань боєприпасів для цих винищувачів.

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Удари по енергетиці та ППО

Президент заявив, що внаслідок ударів Російської Федерації — держави-агресора — по енергетичних об’єктах майже 15 тисяч людей у Волинській області залишилися без електропостачання. За його словами, часткові відключення також були в Києві та Київській області.

Зеленський зазначив, що загроза повторних ударів у деяких громадах не дозволяє ремонтним бригадам почати відновлювальні роботи. Під час аудієнції у короля Бельгії Філіпа він подякував за підтримку та наголосив на нагальній потребі посилити українську протиповітряну оборону проти ракетних і дронових атак.

Окремо Зеленський закликав зберігати заморожені російські активи заблокованими протягом усієї війни. Він заявив, що Москва не повинна отримати доступ до коштів, які можуть бути використані для подальших атак або дестабілізації Європи.

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