Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z premierem Belgii Bartem De Weverem omówił potrzebę dodatkowych myśliwców F-16 i amunicji do nich. Anadolu Agency informuje o tym, powołując się na wpisy ukraińskiego prezydenta w serwisie społecznościowym X.

Myśliwce i amunicja

Według Zełenskiego F-16 odgrywają ważną rolę w przechwytywaniu odrzutowych dronów Shahed. Zaznaczył, że Ukraina wraz z Belgią pracuje nad jak najszybszym otrzymaniem dodatkowych samolotów.

Zełenski i De Wever omówili także możliwość dalszych dostaw amunicji dla tych myśliwców.

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Ataki na energetykę i obrona powietrzna

Prezydent oświadczył, że w wyniku ataków Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na obiekty energetyczne niemal 15 tysięcy osób w obwodzie wołyńskim zostało bez dostaw energii elektrycznej. Według niego częściowe wyłączenia wystąpiły również w Kijowie i obwodzie kijowskim.

Zełenski zaznaczył, że zagrożenie ponownymi atakami w niektórych społecznościach nie pozwala ekipom remontowym rozpocząć prac odtworzeniowych. Podczas audiencji u króla Belgii Filipa podziękował za wsparcie i podkreślił pilną potrzebę wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej przed atakami rakietowymi i dronowymi.

Osobno Zełenski wezwał do utrzymania zamrożonych rosyjskich aktywów w stanie zablokowanym przez cały okres wojny. Oświadczył, że Moskwa nie powinna uzyskać dostępu do środków, które mogą zostać wykorzystane do dalszych ataków lub destabilizacji Europy.

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