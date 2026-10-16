+9° Kijów +5° Warszawa +16° Waszyngton
$ 44.92 € 50.37 zł 11.53
$ 44.92 € 50.37 zł 11.53
+9° Kijów +5° Warszawa +16° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Prezydent Zełenski poprosił Belgię o dodatkowe F-16 — Anadolu Agency

UA.NEWS 16 października 2026 05:01
Prezydent Zełenski poprosił Belgię o dodatkowe F-16 — Anadolu Agency

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z premierem Belgii Bartem De Weverem omówił potrzebę dodatkowych myśliwców F-16 i amunicji do nich. Anadolu Agency informuje o tym, powołując się na wpisy ukraińskiego prezydenta w serwisie społecznościowym X.

Myśliwce i amunicja

Według Zełenskiego F-16 odgrywają ważną rolę w przechwytywaniu odrzutowych dronów Shahed. Zaznaczył, że Ukraina wraz z Belgią pracuje nad jak najszybszym otrzymaniem dodatkowych samolotów.

Zełenski i De Wever omówili także możliwość dalszych dostaw amunicji dla tych myśliwców.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ataki na energetykę i obrona powietrzna

Prezydent oświadczył, że w wyniku ataków Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na obiekty energetyczne niemal 15 tysięcy osób w obwodzie wołyńskim zostało bez dostaw energii elektrycznej. Według niego częściowe wyłączenia wystąpiły również w Kijowie i obwodzie kijowskim.

Zełenski zaznaczył, że zagrożenie ponownymi atakami w niektórych społecznościach nie pozwala ekipom remontowym rozpocząć prac odtworzeniowych. Podczas audiencji u króla Belgii Filipa podziękował za wsparcie i podkreślił pilną potrzebę wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej przed atakami rakietowymi i dronowymi.

Osobno Zełenski wezwał do utrzymania zamrożonych rosyjskich aktywów w stanie zablokowanym przez cały okres wojny. Oświadczył, że Moskwa nie powinna uzyskać dostępu do środków, które mogą zostać wykorzystane do dalszych ataków lub destabilizacji Europy.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację