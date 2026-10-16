Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером обсудил необходимость дополнительных истребителей F-16 и боеприпасов к ним. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на публикации украинского президента в социальной сети X.

Истребители и боеприпасы

По словам Зеленского, F-16 играют важную роль в перехвате реактивных беспилотников Shahed. Он отметил, что Украина совместно с Бельгией работает над как можно более скорым получением дополнительных самолетов.

Зеленский и де Вевер также обсудили возможность дальнейших поставок боеприпасов для этих истребителей.

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Удары по энергетике и ПВО

Президент заявил, что в результате ударов Российской Федерации — государства-агрессора — по энергетическим объектам почти 15 тысяч человек в Волынской области остались без электроснабжения. По его словам, частичные отключения также были в Киеве и Киевской области.

Зеленский отметил, что угроза повторных ударов в некоторых общинах не позволяет ремонтным бригадам начать восстановительные работы. Во время аудиенции у короля Бельгии Филиппа он поблагодарил за поддержку и подчеркнул срочную необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону против ракетных и дроновых атак.

Отдельно Зеленский призвал сохранять замороженные российские активы заблокированными на протяжении всей войны. Он заявил, что Москва не должна получить доступ к средствам, которые могут быть использованы для дальнейших атак или дестабилизации Европы.

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