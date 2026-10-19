Ворожий удар по Хмельницькому залишив місто без світла
Російські війська завдали удару по енергетичних об’єктах у Хмельницькому районі, внаслідок чого значна кількість споживачів залишилася без світла.
Також під удар потрапила цивільна інфраструктура обласного центру, де виникли пожежі у двох житлових будинках, пошкоджено будівлю підприємства та цивільне авто.
За даними начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки постраждали троє цивільних громадян: двоє осіб госпіталізовані, ще одній людині надали допомогу на місці події. В «Укренерго» повідомили, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.
Джерело: НЕК «Укренерго».
Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.
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