Ворожий удар по Хмельницькому залишив місто без світла

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Російські війська завдали удару по енергетичних об’єктах у Хмельницькому районі, внаслідок чого значна кількість споживачів залишилася без світла.

Також під удар потрапила цивільна інфраструктура обласного центру, де виникли пожежі у двох житлових будинках, пошкоджено будівлю підприємства та цивільне авто.

За даними начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки постраждали троє цивільних громадян: двоє осіб госпіталізовані, ще одній людині надали допомогу на місці події. В «Укренерго» повідомили, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

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