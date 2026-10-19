Вражеский удар по Хмельницкому оставил город без света

Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в Хмельницком районе, в результате чего значительное число потребителей осталось без света.

Также под удар попала гражданская инфраструктура областного центра, где возникли пожары в двух жилых домах, повреждено здание предприятия и гражданский автомобиль.

По данным начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, в результате атаки пострадали трое гражданских лиц: двое госпитализированы, еще одному человеку оказали помощь на месте происшествия. В «Укрэнерго» сообщили, что энергетики начнут восстановительные работы сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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