Дрон попал между складами в Киевской области — есть пострадавшие

В Софиевской Борщаговке Киевской области российский беспилотник попал на территорию между складскими помещениями. В результате атаки пострадали три человека, также поврежден грузовой автомобиль. Информацию о последствиях удара пока уточняют.

В Софиевской Борщаговке в Киевской области зафиксировали попадание российского беспилотника между складскими помещениями. Известно о трёх пострадавших. По предварительным данным, в результате удара также поврежден грузовой автомобиль. Информация о состоянии пострадавших и других возможных последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Подробности о повреждениях и обстоятельствах попадания пока не сообщаются. Ожидается обновление информации. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Борщаговского сельского совета Александр Медведь в своем Telegram-канале.

В результате российской атаки на Киев сегодня, 20 октября, погиб один человек, ещё семеро пострадали. Пятерых раненых медики госпитализировали.

Над Гатным в Киевской области сегодня, 20 октября, был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

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