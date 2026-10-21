Российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на границе Сумской и Черниговской областей, — ГПСУ

В течение последних нескольких недель российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на приграничных территориях Сумской и Черниговской областей. Больше всего попыток проникновения противника фиксируется в Сумской области.

«За последние несколько недель несколько активизировались диверсионно-разведывательные группы. В первую очередь это касается Сумской области. И несколько случаев попыток проникновения российских ДРГ фиксировались и на территории Черниговской области», — сказал Демченко.

По словам спикера, Силы обороны Украины задействуют противодиверсионные резервы и технические средства, чтобы своевременно выявлять российские группы и не позволять им реализовывать свои планы.

Кроме того, в последнее время в Сумской области несколько увеличилось количество атак российских пехотных групп. Чаще всего их фиксируют в Шосткинском и Конотопском районах. В то же время интенсивность применения противником сил на этом направлении пока ниже, чем в Харьковской области.

Андрей Демченко подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть, в частности, от наличия у России дополнительных людских ресурсов.

«Но опять же, если Россия найдет дополнительные ресурсы в живой силе, в первую очередь, то следует ожидать, что атаки могут усилиться и в пределах Сумской области. В Черниговской области, к примеру, за последний уже длительный период мы не фиксировали пехотных групп противника вдоль линии границы», — рассказал Демченко.

Таким образом, в настоящее время наибольшая активность российских диверсионных групп наблюдается в Сумской области, тогда как в Черниговской области попытки проникновения ДРГ фиксировались лишь в отдельных случаях.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

Российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Криничное в Пологовском районе Запорожской области.

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 269 боевых столкновений. Наиболее интенсивные штурмовые действия среди указанных направлений российские войска вели на Константиновском направлении, где произошло 37 атак.

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Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

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