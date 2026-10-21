Rosyjskie grupy dywersyjne nasiliły działania na pograniczu obwodów sumskiego i czernihowskiego — Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

W ciągu ostatnich kilku tygodni rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze zintensyfikowały działania na terenach przygranicznych obwodów sumskiego i czernihowskiego. Najwięcej prób przedostania się wroga odnotowuje się w obwodzie sumskim.

„W ciągu ostatnich kilku tygodni grupy dywersyjno-rozpoznawcze nieco zintensyfikowały swoją działalność. Dotyczy to przede wszystkim obwodu sumskiego. Kilka przypadków prób przedostania się rosyjskich grup dywersyjno-rozpoznawczych odnotowano również na terenie obwodu czernihowskiego” – powiedział Demczenko.

Według rzecznika Siły Obronne Ukrainy wykorzystują rezerwy antydywersyjne oraz środki techniczne, aby na czas wykrywać rosyjskie grupy i uniemożliwić im realizację planów.

Ponadto w ostatnim czasie w obwodzie sumskim nieco wzrosła liczba ataków rosyjskich grup piechoty. Najczęściej odnotowuje się je w rejonach szostkińskim i konotopskim. Jednocześnie intensywność działań wroga na tym kierunku jest jak dotąd mniejsza niż w obwodzie charkowskim.

Andrij Demczeko podkreślił, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał w szczególności od dostępności dodatkowych zasobów ludzkich w Rosji.

„Jednak z drugiej strony, jeśli Rosja znajdzie dodatkowe zasoby, przede wszystkim w postaci siły ludzkiej, należy spodziewać się, że ataki mogą ulec nasileniu również na terenie obwodu sumskiego. Na przykład w obwodzie czernihowskim przez ostatni, już długi okres, nie odnotowaliśmy obecności grup piechoty wroga wzdłuż linii granicznej” – powiedział Demczenko.

Obecnie największą aktywność rosyjskich grup dywersyjnych obserwuje się więc w obwodzie sumskim, podczas gdy w obwodzie czernihowskim próby przeniknięcia takich grup odnotowywano jedynie w pojedynczych przypadkach.

O tym poinformował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko podczas transmisji telewizyjnej.

Wojska rosyjskie posunęły się naprzód w pobliżu miejscowości Kryniczne w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim.

W ciągu ostatniej doby na froncie w Ukrainie odnotowano 269 starć bojowych. Najintensywniejsze działania szturmowe spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska prowadziły na kierunku Kostiantynówskim, gdzie miało miejsce 37 ataków.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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