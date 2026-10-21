乌克兰边防局称，俄罗斯特种侦察分队在苏梅州和切尔尼戈夫州边境地区活动加剧

在过去的几周里，俄罗斯的破坏侦察小组在苏梅州和切尔尼戈夫州的边境地区活动加剧。其中，苏梅州记录到的敌方渗透企图最多。

“过去几周，破坏侦察小组的活动有所加剧。这主要发生在苏梅州。此外，切尔尼戈夫州境内也记录到了数起俄罗斯破坏侦察小组试图潜入的事件，”德姆琴科表示。

据该发言人称，乌克兰国防军正动用反破坏预备队和技术手段，以及时发现俄军小组并阻止其实施计划。

此外，近期苏姆州境内俄罗斯步兵小队的袭击次数有所增加。这些袭击最常出现在肖斯季诺和科诺托普地区。与此同时，敌方在此方向的兵力投入强度目前仍低于哈尔科夫州。

安德烈·德姆琴科强调，后续局势将特别取决于俄罗斯是否拥有额外的人力资源。

“但话说回来，如果俄罗斯首先能在人力方面找到额外资源，那么可以预见，苏梅州境内的袭击也可能加剧。 以切尔尼戈夫州为例，在最近这一段较长时期内，我们并未在边境线上发现敌方步兵分队的踪迹，”德姆琴科说道。

因此，目前俄罗斯破坏小组的活动最活跃的地区是苏梅州，而在切尔尼戈夫州，仅记录到零星的破坏小组渗透企图。

乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科在电视马拉松节目中透露了这一情况。

俄军在扎波罗热州波洛吉区克里尼奇内镇附近推进。

过去24小时内，乌克兰前线共记录到269起交火事件。在上述各战线中，俄军在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的进攻最为猛烈，该地区共发生37次袭击。

由于俄罗斯对基辅的袭击，造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层楼房。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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