乌克兰的私营防空部队在击落俄罗斯无人机（尤其是“沙希德”喷气式无人机）方面已初见成效。但目前经确认的击落数量仍较少，此类行动尚未形成大规模态势。

据制造商代表称，目前公开知晓的民间防空部队成功案例仅有寥寥数例。这些案例主要涉及拥有充足资金来发展此类部队的大型国有及私营企业。

“目前公开知晓的私营防空部队成功案例仅有寥寥数例，主要涉及拥有充足资金投入能力的大型国有及私营企业，”该公司指出。

“野大黄蜂”组织证实，私营防空部队确实在摧毁俄罗斯的空中目标。不过，目前这些仍属零星案例，而非每月能击落数百架敌机的普遍现象。

该公司强调，尽管此类举措对乌克兰整体防空局势的影响目前仍有限，但已初见成效。

“‘夜间黄蜂’已击落超过60个目标。从整体情况来看，这足以证明该部队目前是乌克兰最成功的私营防空部队，”该公司补充道。

该制造商还预计，在实现专门用于摧毁喷气式无人机的拦截无人机批量生产后，私营防空部队的作战效能将显著提升。

据该公司代表评估，扩大此类拦截机的生产规模可将各分队的作战效能提高数倍。

“野黄蜂”公司指出，从长远来看，在该机型效能得到验证后，将能够根据现有资源扩大自身的私营防空网络。

因此，私营防空体系的进一步发展将取决于拦截俄罗斯无人机的成效、批量生产能力以及资金支持。

“野黄蜂”公司的一位代表在接受采访时透露了这一信息。

10月21日夜间，俄军动用巡航导弹及186架各类型攻击型无人机对乌克兰发动了袭击。 乌克兰防空部队击落或压制了150架敌方无人机，截至08:30，仍有10架攻击型无人机在空中盘旋。

由于俄罗斯对基辅的袭击，造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层高的建筑。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个地区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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