Подразделения частной противовоздушной обороны в Украине уже демонстрируют результаты в уничтожении российских беспилотников, в частности реактивных «Шахедов». В то же время количество подтвержденных поражений пока остается небольшим, а такие инициативы еще не носят массового характера.

По словам представителей производителя, на данный момент публично известно лишь о нескольких успешных примерах создания частной ПВО. Речь идет преимущественно о крупных государственных и частных корпорациях, располагающих достаточными финансовыми ресурсами для развития таких подразделений.

«На данный момент публично известно лишь о нескольких успешных примерах создания частной ПВО; в основном это крупные государственные и частные корпорации, которые обладают финансовой способностью вкладывать в это средства», — отметили в компании.

В «Диких Шершнях» подтвердили, что частные подразделения противовоздушной обороны действительно уничтожают российские воздушные цели. Однако пока это единичные случаи, а не массовое явление, измеряемое сотнями сбитых целей ежемесячно.

В компании подчеркивают, что такие инициативы уже демонстрируют реальные результаты, хотя их влияние на общую ситуацию с противовоздушной обороной Украины пока остается ограниченным.

«На счету «Ночных Шершней» уже более 60 сбитых целей. На общем фоне это дает основания утверждать, что сейчас это самое успешное подразделение частной ПВО в Украине», — добавили в компании.

Производитель также рассчитывает существенно повысить эффективность частной ПВО после налаживания серийного производства беспилотников-перехватчиков, предназначенных для уничтожения реактивных дронов.

По оценке представителей компании, расширение производства таких перехватчиков может повысить эффективность работы подразделений в несколько раз.

В перспективе, как отметили в «Диких Шершнях», после подтверждения эффективности этой модели можно будет расширять собственную сеть частной противовоздушной обороны в соответствии с имеющимися ресурсами.

Таким образом, дальнейшее развитие частной ПВО будет зависеть от результативности перехвата российских беспилотников, возможностей серийного производства и финансирования.

Об этом представитель компании «Дикие Шершни» рассказал в интервью.

В ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами и 186 ударными беспилотниками различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 150 вражеских БПЛА, ещё 10 ударных беспилотников оставались в воздухе по состоянию на 08:30.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

Читай нас в