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Українська ППО знешкодила 150 повітряних цілей під час нічної атаки РФ

UA NEWS 21 Жовтня 2026 08:43
Українська ППО знешкодила 150 повітряних цілей під час нічної атаки РФ
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У ніч на 21 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами та 186 ударними безпілотниками різних типів. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 150 ворожих БпЛА, ще 10 ударних безпілотників залишалися в повітрі станом на 08:30.

 

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 20 жовтня противник застосував крилаті ракети «Іскандер-К», запущені з повітряного простору Ростовської області РФ, а також ударні дрони Shahed, зокрема реактивні, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія».

Атаки здійснювалися з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, зокрема районів Гвардійського й Чауди.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 27 локаціях, ще на 13 локаціях упали уламки збитих цілей. Станом на момент оприлюднення зведення бойова робота тривала.

Джерело: Повітряні Сили

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