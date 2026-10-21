Українська ППО знешкодила 150 повітряних цілей під час нічної атаки РФ

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У ніч на 21 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами та 186 ударними безпілотниками різних типів. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 150 ворожих БпЛА, ще 10 ударних безпілотників залишалися в повітрі станом на 08:30.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 20 жовтня противник застосував крилаті ракети «Іскандер-К», запущені з повітряного простору Ростовської області РФ, а також ударні дрони Shahed, зокрема реактивні, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія».

Атаки здійснювалися з напрямків Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму, зокрема районів Гвардійського й Чауди.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 27 локаціях, ще на 13 локаціях упали уламки збитих цілей. Станом на момент оприлюднення зведення бойова робота тривала.

Джерело: Повітряні Сили

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