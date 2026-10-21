乌克兰防空部队在俄罗斯联邦的夜间袭击中击落了150个空中目标

10月21日夜间，俄军动用巡航导弹和186架各类型攻击型无人机对乌克兰发动了袭击。 乌克兰防空部队击落或压制了150架敌方无人机，截至08:30，仍有10架攻击型无人机在空中飞行。

据乌克兰武装部队空军消息，自10月20日18:00起，敌方从俄罗斯罗斯托夫州领空发射了“伊斯坎德尔-K”巡航导弹，并出动了“Shahed”系列攻击型无人机，其中包括喷气式无人机、S8000 “班德罗尔”/“丹-T”、 “赫伯拉”以及“帕罗迪亚”诱饵无人机。

袭击来自俄罗斯奥廖尔、库尔斯克和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克方向，以及顿涅茨克州和克里米亚的临时被占领土，特别是格瓦尔迪耶斯基和恰乌迪地区。

乌克兰国防军出动了航空兵、防空导弹部队、电子战分队和无人机系统，以及机动火力小组，共同击退了此次空袭。

在27处地点记录到敌方空中攻击武器的命中，另有13处地点落下了被击落目标的残骸。截至本通报发布时，战斗仍在进行中。

来源：空军

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层楼房。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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