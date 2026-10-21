乌克兰军队使用地面机器人系统架设路障

乌克兰国防军展示了利用轮式地面机器人系统（NRK）在前线架设防御工事的过程。 地面无人机的应用使得在开阔地带执行潜在危险的工程作业成为可能，同时不会对军人的生命造成直接威胁。

为完成任务，该轮式平台配备了一个装有巨型钢丝卷的特殊倾斜框架。 得益于这一改装，第16独立支援旅的官兵可在自动化模式下架设障碍物，而操作员则在安全距离外操控平台。

目前，乌克兰在无人机作战应用领域保持着全球领先地位。据相关数据， 在第三军团的各部队中，地面无人机已作为正式编制单位投入作战，满足了步兵高达80%的需求，并完成了约90%的前线重伤员后送任务。

来源：乌克兰武装部队陆军。

此前，乌克兰国防部已批准在部队中投入使用“沙布利亚”MK19(M)遥控作战模块。该模块配备了40毫米口径的MK19自动榴弹发射器。

近日，乌克兰国防部国防采购局（DOT）已完全完成乌克兰国防军2026年战术耳机采购合同的签订。总计采购了4万套装备。

需要指出的是，乌克兰国防部下属的国防采购局（DOT）已就2026–2027年冬季，乌克兰武装部队和国家运输特别服务局99.5%的冬季服装及装备需求签订了供应合同。

乌克兰国防部已对“天际”（Nebokray）移动维修车间进行规范化管理，并批准其在乌克兰武装部队（ZSU）中投入使用。该系统专用于无人机的维修和保养。

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