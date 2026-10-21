Siły obronne Ukrainy zaprezentowały proces wznoszenia umocnień na froncie przy użyciu kołowego naziemnego kompleksu zrobotyzowanego (NRK). Wykorzystanie dronów naziemnych pozwala na wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych prac inżynieryjnych na otwartym terenie bez bezpośredniego zagrożenia dla życia żołnierzy.

W celu realizacji zadań platformę kołową wyposażono w specjalną pochyloną ramę z potężną zwojem drutu. Dzięki tej modyfikacji żołnierze 16. oddzielnej brygady wsparcia montują bariery w trybie zautomatyzowanym, podczas gdy operator steruje platformą z bezpiecznej odległości.

Obecnie Ukraina jest światowym liderem w zakresie bojowego wykorzystania bezzałogowych systemów bojowych. Według podanych danych, w oddziałach Trzeciego Korpusu Armii drony lądowe działają już w ramach pełnoprawnych jednostek, zaspokajając do 80% potrzeb piechoty i realizując około 90% ewakuacji ciężko rannych żołnierzy z linii frontu.

Źródło: Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy dopuściło do użytku w siłach zbrojnych zdalnie sterowany moduł bojowy „Szabla” MK19(M). Jest on wyposażony w automatyczny granatnik MK19 kalibru 40 mm.

Niedawno Agencja Zakupów Obronnych DOT w pełni zrealizowała zamówienie na taktyczne słuchawki dla Sił Obronnych Ukrainy na rok 2026. Łącznie zakupiono 40 tysięcy sztuk sprzętu.

Przypomnijmy, że Agencja Zakupów Obronnych DOT Ministerstwa Obrony Ukrainy zawarła umowy na dostawę 99,5% zgłoszonego zapotrzebowania Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Państwowej Specjalnej Służby Transportu na odzież zimową i wyposażenie na sezon 2026–2027.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do użytku w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

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