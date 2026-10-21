Украинские военные используют наземные роботизированные комплексы для установки заграждений

Силы обороны Украины продемонстрировали процесс установки фортификационных заграждений на фронте с помощью колесного наземного роботизированного комплекса (НРК). Использование наземных дронов позволяет выполнять потенциально опасные инженерные работы на открытой местности без непосредственного риска для жизни военнослужащих.

Для выполнения задач колесную платформу оснастили специальным наклонным каркасом с массивной катушкой проволоки. Благодаря этой модификации бойцы 16-й отдельной бригады поддержки устанавливают заграждения в автоматизированном режиме, пока оператор управляет платформой с безопасного расстояния.

На сегодняшний день Украина удерживает мировое лидерство в сфере боевого применения НРК. По приведенным данным, в подразделениях Третьего армейского корпуса наземные дроны уже работают в составе полноценных подразделений, покрывая до 80% потребностей пехоты и выполняя около 90% эвакуаций тяжелораненых бойцов с передовой.

Источник: Сухопутные войска ВСУ.

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