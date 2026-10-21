Война: В Харьковской области два наземных робота помогли эвакуировать раненого бойца

Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады успешно эвакуировали раненого сослуживца на Козачолопанском направлении Харьковской области. Для операции использовали два наземных роботизированных комплекса — «Гимли» и «Ардал».

Во время эвакуации робот «Гимли» с раненым бойцом застрял в грязи, поэтому другой комплекс, «Ардал», помог вытащить его. В целом операция длилась более шести часов.

Однако по дороге роботизированный комплекс застрял в грязи посреди открытого поля. Чтобы продолжить эвакуацию, военные отправили на помощь второй НРК — «Ардал».

Несмотря на небольшие размеры, «Ардал» смог вытащить «Гимли» из грязи, после чего тот продолжил движение с раненым.

В результате украинским защитникам удалось успешно завершить эвакуацию.

Операцию провели оператор с позывным «Хищник» и штурман «Пасат» под руководством командира отделения «Черного».

Кадры спасательной операции, которая длилась более шести часов, обнародовали бойцы 58-й ОМПБр.

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